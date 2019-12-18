2019-12-18T14:28:45+03:00
Общество

МЧС предупреждает самарцев о мокром снеге, дожде и сильном ветре

Непогода обрушится на регион в четверг, 19 декабря
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцев призывают быть внимательнее на улице, а лучше вообще не выходить из зданийСамарцев призывают быть внимательнее на улице, а лучше вообще не выходить из зданийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В четверг, 19 декабря, в регионе будет снежно, мокро и ветрено.

- С 7:00 до 19:00 19 декабря в Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха: -2...+3°C, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области советует жителям не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, стенами домов, недостроями, рекламными щитами и остановками общественного транспорта. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Также сотрудники МЧС призывают водителей быть осторожнее на дорогах и избегать резких маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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