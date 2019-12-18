Стрелял в стену, попал в ногу: подробности задержания хулигана, который в баре ранил самарчанку

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-18T15:28:27+03:00

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В полиции рассказали подробности задержания 28-летнего индивидуального предпринимателя, который ранил из травматического пистолета жительницу Самары. Напомним, все произошло ранним утром 8 декабря в баре «Библиотека» на улице Галактионовской.

- Было установлено, что молодой человек на веранде заведения стал участником конфликта. Он вышел из здания, достал из своего автомобиля травматический пистолет и вернулся обратно. Молодой человек несколько раз выстрелил в стену. Одна из пуль отрекошетила в ногу девушки, стоявшей рядом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса самарец признал свою вину и сдал свое оружие. При этом в январе 2018 года сообщал, что пистолет этот он потерял. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что касается пострадавшей, то ее уже выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU