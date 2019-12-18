2019-12-18T15:46:17+03:00
Общество

Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками

В этом году высота главной ели на площади Куйбышева составила около 25 метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская елка сравнялась по высоте с новогодними деревьями в Санкт-Петербурге, Иркутске, Ставрополе, Пензе и КемеровеСамарская елка сравнялась по высоте с новогодними деревьями в Санкт-Петербурге, Иркутске, Ставрополе, Пензе и КемеровеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самара вошла в топ-25 городов России с самыми высокими главными новогодними елками. Высота зеленой красавицы, которую установили на площади Куйбышева, составила около 25 метров. Благодаря этому областная столица расположилась на 14 строчке рейтинга. Такие данные приводит агентство ТурСтат.

Возглавляет список 55-метровая елка в Красноярске, затем идет 50-метровая ель в Екатеринбурге, третье место заняла ель высотой 35 метров в Казани. По высоте главную новогоднюю красавицу Самары опередили также ели в Барнауле, Туле, Калининграде, Уфе, Перми, Владивостоке, Тюмени, Москве, Воронеже.

Сравнялись с самарской елкой по высоте новогодние деревья в Санкт-Петербурге, Иркутске, Ставрополе, Пензе и Кемерове. Ниже елки на площади Куйбышева оказались зеленые красавицы в Омске, Йошкар-Оле, Хабаровске, Благовещенске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Калуге и Мурманске. Там высота елок составляет 22-23 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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