В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов
Правительство Самарской области установило размер минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2020 год. Эта величина будет различной для тех, кто живет в домах до 5 этажей, и для тех, кто живет в домах большей этажностью.
- Для домов до 5 этаже включительно минимальный взнос на капремонт с 1 января 2020 года составит 6,28 рублей за 1 кв.м, а для домов, имеющих этажность 6 этажей и выше, в том числе переменную этажность, - 7,22 рубля за 1 кв.м, - говорится в постановлении регионального правительства.
Напомним, что сейчас сейчас минимальные взносы для жильцов домов ниже пяти этажей составляют 5,67 рублей за «квадрат», а для жильцов домов выше пяти этажей — 6,52 рубля. В министерстве энергетики и ЖКХ отмечают, что взносы на капремонт в Самарской области значительно ниже, чем в среднем по РФ (9,02 рубля за 1 кв.м) и по Приволжскому федеральному округу (6,9 рублей за 1 кв.м).
- Даже при сегодняшней корректировке размера взноса его величина останется значительно ниже экономически обоснованного уровня, рассчитанного Центром по ценообразованию в строительстве. За 6 лет взносы корректировались всего 2 раза в целом на 11,7%, в то время как индекс потребительских цен вырос на более чем 40%, - подчеркнул врио министра энергетики и ЖКХ Михаил Татаринцев.
Также в региональном правительстве отмечают, что в этом году на реализацию программы капремонта было выделено более 1,27 млн рублей. В следующем году из бюджета региона тоже направят на эти цели определенные средства. Добавим, что увеличение размера минимального взноса за капремонт не скажется серьезно на финансовом благополучии самарцев. К примеру, владелец 2-комнатной квартиры площадью 54 кв.м с 1 января 2020 года начнет ежемесячно платить на 38 рублей больше.
ИСТОЧНИК KP.RU