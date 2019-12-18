2019-12-18T16:42:12+03:00
Общество

В Самарской области с 1 января 2020 года увеличат размер минимальных взносов за капремонт домов

В правительстве отмечают, что плата на капремонт в регионе ниже средних показателей по России и ПФО
Илона МАЙСКАЯ
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Размер взноса будет зависеть от этажности домаРазмер взноса будет зависеть от этажности домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Самарской области установило размер минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2020 год. Эта величина будет различной для тех, кто живет в домах до 5 этажей, и для тех, кто живет в домах большей этажностью.

- Для домов до 5 этаже включительно минимальный взнос на капремонт с 1 января 2020 года составит 6,28 рублей за 1 кв.м, а для домов, имеющих этажность 6 этажей и выше, в том числе переменную этажность, - 7,22 рубля за 1 кв.м, - говорится в постановлении регионального правительства.

Напомним, что сейчас сейчас минимальные взносы для жильцов домов ниже пяти этажей составляют 5,67 рублей за «квадрат», а для жильцов домов выше пяти этажей — 6,52 рубля. В министерстве энергетики и ЖКХ отмечают, что взносы на капремонт в Самарской области значительно ниже, чем в среднем по РФ (9,02 рубля за 1 кв.м) и по Приволжскому федеральному округу (6,9 рублей за 1 кв.м).

- Даже при сегодняшней корректировке размера взноса его величина останется значительно ниже экономически обоснованного уровня, рассчитанного Центром по ценообразованию в строительстве. За 6 лет взносы корректировались всего 2 раза в целом на 11,7%, в то время как индекс потребительских цен вырос на более чем 40%, - подчеркнул врио министра энергетики и ЖКХ Михаил Татаринцев.

Также в региональном правительстве отмечают, что в этом году на реализацию программы капремонта было выделено более 1,27 млн рублей. В следующем году из бюджета региона тоже направят на эти цели определенные средства. Добавим, что увеличение размера минимального взноса за капремонт не скажется серьезно на финансовом благополучии самарцев. К примеру, владелец 2-комнатной квартиры площадью 54 кв.м с 1 января 2020 года начнет ежемесячно платить на 38 рублей больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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