В ГИБДД рассказали, как самарские водители будут сдавать кровь и мочу в 2020 году и сколько это будет стоить

18 Дек. 18:48 2019-12-18T18:52:26+03:00

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С 1 июля 2020 года вступают изменения в правила выдачи медицинских справок водителям. Теперь, чтобы получить необходимые ля вождения документы, нужно будет сдать на анализ кровь и мочу. Как сообщили в ГИБДД, это распространенная мировая практика.

-В крови - так называемый анализ на СDТ - будет выявлять белок, наличие которого показывает количество выпитого алкоголя в неделю ... С помощью анализа мочи будут выявляться признаки употребления наркотиков, - объяснил заместитель начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Алексей Павлов.

Нововведения должны были вступить в силу еще 22 ноября 2019 года, но срок перенесли, чтобы найти более бюджетные варианты проведения анализов. Госавтоинспекция напомнила, что при замене водительского удостоверения через портал Госуслуг будет действовать скидка 30%. Водителю нужно будет заплатить 1400 рублей вместо 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU