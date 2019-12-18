Стало известно, какие электрички отменят на новогодние праздники в Самарской области
В новогодние праздники изменится расписание пригородных поездов в Самарской области из-за переноса выходных дней в 2020 году. 31 декабря все электрички будут идти по пятничному расписанию, с 1 по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - как в воскресенье, и 9 января - как в понедельник.
Сложнее всего в праздничные дни будет уехать на Жигулевское море и добраться оттуда обратно. Так, с 1 по 7 января отменят электричку № 6014/6013 из Самары на Жигулевское море в 19-47 вечера, и с 1 по 8 января - № 6012/6011 Жигулевское море - Самара в 8-18 утра.
Меньше всего пригородных поездов будет курсировать 1 января - в этот день отменят сразу несколько электричек:
№ 6302/6301 Пятилетка - Жигулевское Море в 5-50
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море – Самара в 17-43
№ 6322/6321 Самара – Курумоч в 13-39
№ 6325 Курумоч – Жигулевское Море в 10-14
№ 6326 Жигулевское Море – Курумоч в 5-20
№ 6519 Похвистнево – Самара в 18-57
№ 6569 Мирная – Сызрань в 17-03
№ 6570 Сызрань – Мирная в 5-53
Зато в последний день года 31 декабря и 8 января будет назначен дополнительный поезд № 6014/6013 Самара – Жигулевское Море в 19-47, а 9 января - поезд № 6012/6011 Жигулевское Море - Самара в 8-18.
ИСТОЧНИК KP.RU