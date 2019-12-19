В Новокуйбышевске осудили членов банды, которые похитили из банкоматов более 23 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-19T08:27:48+03:00

За кражу денег из банкоматов преступников отправили на несколько лет в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Новокуйбышевске суд вынес приговор двоим местным жителям, которые в составе банды похитили из банкоматов более 23 млн рублей. Кражи они совершали в разных регионах страны.

- Установлено, что преступная группа была организована в августе 2017 года. Подсудимые ездили по разным регионам России на арендованном авто, изучали там расположения офисов банков и банкоматов, а потом при помощи компьютерного оборудования похищали деньги. Полученные средства они переводили организатору преступной группы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, преступники успели похитить 23 млн 107 тысяч рублей. Свою вину они полностью признали. Суд назначил им 5 лет 10 месяцев и 4 года 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU