В Новокуйбышевске осудили членов банды, которые похитили из банкоматов более 23 млн рублей
В Новокуйбышевске суд вынес приговор двоим местным жителям, которые в составе банды похитили из банкоматов более 23 млн рублей. Кражи они совершали в разных регионах страны.
- Установлено, что преступная группа была организована в августе 2017 года. Подсудимые ездили по разным регионам России на арендованном авто, изучали там расположения офисов банков и банкоматов, а потом при помощи компьютерного оборудования похищали деньги. Полученные средства они переводили организатору преступной группы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, преступники успели похитить 23 млн 107 тысяч рублей. Свою вину они полностью признали. Суд назначил им 5 лет 10 месяцев и 4 года 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU