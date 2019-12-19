Поделись опытом и наметили план работы: в Самаре прошел региональный форум гражданских инициатив

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-19T08:53:30+03:00

В мероприятии приняли участие более 1,5 тысяч человек, в том числе представители различных общественных организаций

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В среду, 18 декабря, в Самаре прошел региональный форум гражданских инициатив, в котором приняли участие более 1500 тысяч человек. В течение дня участники форума работали по двум секциям: «Человеческий капитал» и «Комфортная среда для жизни». Также они познакомились с выставкой лучших общественных инициатив, поддержанных губернаторским проектом «СОдействие», и проектов некоммерческих организаций.

- Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы активно участвуете в реализации нацпроектов, выходите с инициативами, которые преображают окружающий мир и помогают людям. Стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе – это, пожалуй, главная движущая сила нашего общества. Наша общая задача – пробудить эту силу, открыть возможности и создать для этого условия, - обратился губернатор Дмитрий Азаров к участникам форума.

Отметим, что Самарская область активно работает с общественными и некоммерческими организациями, которых насчитывается уже более 4,5 тысяч. В этом отношении она одна из лидеров среди регионов страны. Самарская губерния занимает 4 место в рейтинге субъектов РФ и 1 место по ПФО. Кроме того, по итогам независимой оценки Фонда президентских грантов во всероссийский топ-100 лучших проектов вошли 3 проекта из Самарской области. Это проект «Дорога добра» центра информационного развития «Генезис», фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест – 2018» и проект «Жизнь – в движении» Инклюзивного клуба добровольцев.

Также в ходе форума представители общественных организаций внесли несколько своих предложений по созданию в регионе новых площадок для участников грантовых конкурсов и по перезагрузке уже существующих проектов. Глава региона отметил, что все инициативы обязательно будут рассмотрены и взяты в проработку.

ИСТОЧНИК KP.RU