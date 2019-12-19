Женская баскетбольная «Самара» дома обыграла «Надежду-2» в матче Суперлиги-2

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-19T09:18:59+03:00

Это была первая встреча команд, им еще предстоит провести вторую игру

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В среду, 18 декабря, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги-2 среди женских баскетбольных команд. Встречались местный одноименный клуб и «Надежда-2» из Оренбурга. Первая серия противостояния лидеров чемпионата осталась за «Самарой» - 62:58.

В начале первой четверти команды шли на равных, но потом самарчанки вырвались вперед - 21:15. Второй период хозяйки площадки также завершили в свою пользу - 15:12, а вот в третьей четверти они немного сбавили обороты, позволив оренбургской команде обойти себя - 14:17. Заключительный период также остался за гостьями - 12:14. Несмотря на это, по итогам матча победа досталась самарчанкам.

Как сообщает пресс-служба БК «Самара», второй матч команды проведут в четверг, 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU