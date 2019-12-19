В самарских электричках теперь можно платить за проезд банковскими картами

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-19T09:31:51+03:00

Банковскими картами теперь можно платить и в электричках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Самаре теперь можно расплатиться банковскими картами за проезд не только, в автобусах, метро, троллейбусах и трамваях, но еще и в электричках. Пока подобную систему оплаты запустили на маршруте Сызрань-1 – Мирная.

- Новый сервис успешно протестирован на одном из маршрутов. Принцип оплаты банковской карты такой же, как и в другом общественном транспорте - достаточно просто приложить карту к терминалу и получить чек-билет, - сообщили в твиттере представители "Объединенной транспортной карты".

Как отмечают в организации, с помощью этого билета можно будет пройти через турникет. Добавим, что пассажиры также смогут и дальше оплачивать поездки в электричках с помощью транспортных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU