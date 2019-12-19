2019-12-19T10:11:13+03:00
Происшествия

В Сызрани водитель на Renault Logan вылетел на обочину и впечатался в металлический забор

Мужчину с различными травмами увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист не справился с управлением и попал в ДТПАвтомобилист не справился с управлением и попал в ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью 18 декабря на улице Лесозаводской в Сызрани произошло ДТП. Там примерно в 2:10 Renault Logan протаранил металлический забор.

- За рулем иномарки находился 48-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Карельской в направлении улицы Красноуральской, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге автомобилист выехал на обочину и врезался в металлический забор, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы головы и ребер. Его на машине скорой помощи доставили в одну из ближайших больниц. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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