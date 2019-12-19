В Самарской области из-за усиления ветра объявили желтый уровень опасности

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-19T10:40:32+03:00

Непогода задержится в регионе на весь день

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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Экстренное предупреждение связано с усилением ветра в регионе.

- В четверг, 19 декабря, местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, с сохранением вечером, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям по возможности не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра. Тех, кого непогода застанет на улице, просят не ходить и не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями, остановками общественного транспорта. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU