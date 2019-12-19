«АКОМ» взял «серебро» премии «Экспортер года»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-19T11:28:30+03:00

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17 декабря в самарском отеле «Лотте» прошла церемония награждения региональных компаний, завоевавших призовые места Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта. По итогам окружного этапа АО «Торговый дом АКОМ» занял почетное второе место в категории «Крупный бизнес» - номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Проведение конкурса направлено на определение наиболее успешных компаний, повышение их узнаваемости и популяризацию экспортной деятельности. Награду представителю «АКОМ» торжественно вручил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Богданов.

Высокая оценка экспертов – стимул для компании «АКОМ» к достижению новых высот, к исполнению самых смелых и амбициозных планов. На сегодняшний день «АКОМ» сотрудничает с 26 партнерами из 18 государств, включая Сербию, Грецию, Монголию, Польшу, Болгарию, обеспечивает 65% экспорта в отрасли. Это стало возможным, как благодаря использованию самых передовых технологий в разработке и производстве АКБ, так и за счет эффективной торговой и ценовой политики компании.