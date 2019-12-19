Стала известна судьба пропавшего мышелова Персика из управляющей компании на Мехзаводе

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-19T11:31:24+03:00

Персик уже несколько лет живет в офисе управляющей компании / Фото: УК "Салют" Фото: Twitter.com

Изменить размер текста: A A

Стала известна судьба пропавшего кота Персика, который числится штатным ловцом мышей одной из управляющих компаний в самарском поселке Мехзавод. Напомним, четырехлапый сотрудник организации неожиданно пропал в среду, 18 декабря. Коллеги котика бросили клич о помощи в соцсетях, и результат не заставил себя ждать. Нашлось очень много отзывчивых людей, которые решили помочь в поисках мышелова.

- У нас большая радость! Персик нашелся! Спасибо всем за ретвиты! Было море звонков и один сработал! Будем мыть кота и кормить! - написали представители УК «Салют» в твиттере.

Интернет-пользователи порадовались, что пропажа нашлась и в шутку предложили первым делом отправить Персика на допрос: где бродил и почему покинул свой пост. Также горожанам было интересно, как же котик стал «сыном полка». В управляющей компании рассказали, что Персика несколько лет назад спасли слесари организации. Кто-то выбросил котенка в мусорный бак. Мужчины услышали писк полуживого животного и не смогли пройти мимо.

- Слесари выбрасывали обрывки старых труб и услышали со дна мусорного бачка писк. Слепой котенок был в обувной коробке, перемотанной скотчем. Они принесли его полуживого в офис и выкармливали его с пипетки, - поделились сотрудники УК.

Котенок прижился и со временем стал помогать сотрудникам организации ловить мышей. Теперь он тоже числится одним из работников УК.

ИСТОЧНИК KP.RU