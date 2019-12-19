2019-12-19T12:40:42+03:00
Общество

Старость в радость: нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых

Сотрудники Куйбышевского НПЗ вручили самарцам серебряного возраста новогодние подарки.
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Внимание - главное, в чем нуждаются пожилые люди.Внимание - главное, в чем нуждаются пожилые люди.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области работают около 20 домов престарелых, в которых проживают более тысячи одиноких и больных пожилых людей. Традиционно под Новый год дедушек и бабушек посещают волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость» и нефтепереработчики, предварительно собрав подарки по принципу «красивое, вкусное и полезное». Коллектив КНПЗ уже знает, что доставит радость старикам: настенные календари и мини-елочки, мягкие игрушки и конфеты без орехов, чай и кофе, домашние соленья и варенья, духи и кремы, полотенца и носочки, сканворды и шахматы – все это было собрано заводчанами по личной инициативе.

Молодым специалистам завода приятно видеть счастье в глазах стариков. Лаборанту химического анализа Юлии Соколовой к роли Снегурочки не привыкать: с детства не раз доводилось бывать внучкой Деда Мороза. А вот ее коллега Антон Чугункин освоил амплуа зимнего волшебника уже на заводе.

- Я часто участвую в мероприятиях для детей, а на праздник для старшего поколения попал впервые, - признался Антон. - И мне показалось, что старикам Дед Мороз нужен даже больше, чем мальчишкам и девчонкам. У многих из них нет детей, они одиноки, а Новый год – праздник семейный. Я рад, что нам удалось подарить им несколько минут волшебства!

Нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Апелляция не поддержала решение Самарского облсуда об отмене тарифа на вывоз мусора
Владимир Путин о мосте через Волгу в районе Климовки: "Мы отстали от казахстанских друзей, будем догонять"
В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал
В Тольятти запретят стоянку транспорта возле домов на улице 40 лет Победы
В Самаре может появиться стадион с выдвижной крышей
В Сызрани женщина грозилась выпрыгнуть из окна четвертого этажа
В Тольятти сотрудник лесничества обещал за взятку разрешить незаконно рубить сосны
Засветятся по-полной: в Самаре выберут лучшего модельера детской одежды
Самарские ученые занялись зимним замером отходов в мусорных контейнерах
В Самаре пенсионерка на Chevrolet сбила на «зебре» 9-летнюю девочку
Тольяттинец заплатил почти 600 тысяч рублей, чтобы продать комнату в общежитии
В районе «Самара Арены» откроют фуд-маркет с возможностью пробовать продукты
В Самаре на Южном шоссе Hyundai толкнул стоящую "Ниву" на двоих пешеходов: один попал в больницу
В Самаре уличные камеры засняли преступника, который домогался до девушки в подъезде
Старость в радость: нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых
Стала известна судьба пропавшего мышелова Персика из управляющей компании на Мехзаводе
«АКОМ» взял «серебро» премии «Экспортер года»
В Самаре все-таки могут достроить проблемную долевку на пересечении Советской и Черемшанской
В Самарской области из-за усиления ветра объявили желтый уровень опасности
В Сызрани водитель на Renault Logan вылетел на обочину и впечатался в металлический забор
В Чапаевске пенсионер открыл стрельбу по подросткам из окна своей квартиры
В самарских электричках теперь можно платить за проезд банковскими картами
Женская баскетбольная «Самара» дома обыграла «Надежду-2» в матче Суперлиги-2