Старость в радость: нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-19T12:40:42+03:00

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В Самарской области работают около 20 домов престарелых, в которых проживают более тысячи одиноких и больных пожилых людей. Традиционно под Новый год дедушек и бабушек посещают волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость» и нефтепереработчики, предварительно собрав подарки по принципу «красивое, вкусное и полезное». Коллектив КНПЗ уже знает, что доставит радость старикам: настенные календари и мини-елочки, мягкие игрушки и конфеты без орехов, чай и кофе, домашние соленья и варенья, духи и кремы, полотенца и носочки, сканворды и шахматы – все это было собрано заводчанами по личной инициативе.

Молодым специалистам завода приятно видеть счастье в глазах стариков. Лаборанту химического анализа Юлии Соколовой к роли Снегурочки не привыкать: с детства не раз доводилось бывать внучкой Деда Мороза. А вот ее коллега Антон Чугункин освоил амплуа зимнего волшебника уже на заводе.

- Я часто участвую в мероприятиях для детей, а на праздник для старшего поколения попал впервые, - признался Антон. - И мне показалось, что старикам Дед Мороз нужен даже больше, чем мальчишкам и девчонкам. У многих из них нет детей, они одиноки, а Новый год – праздник семейный. Я рад, что нам удалось подарить им несколько минут волшебства!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/750561" frameborder="0"></iframe> Нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU