В районе «Самара Арены» откроют фуд-маркет с возможностью пробовать продукты

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-19T13:02:16+03:00

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В пятницу, 20 декабря, в Самаре заработает первый фуд-маркет «Ярмарка вкусов», в котором можно будет попробовать всю продукцию. Его откроют в здании розничной торговли агропарка, который находится неподалеку от стадиона «Самара Арена».

- В фуд-маркете не будет очередей в кассы, всю продукцию можно будет попробовать, а в зоне фудкорта отведать блюда, приготовленные из продуктов резидентов агропарка, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Пока в фуд-маркете будут представлены традиционные блюда русской и татарской кухни, народов Кавказа и Средиземноморья. Также там будут торговать продукцией из Белоруссии, Казахстана, из регионов России и Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU