Тольяттинец заплатил почти 600 тысяч рублей, чтобы продать комнату в общежитии

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-19T13:26:07+03:00

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В Тольятти приставы заставили одного из местных жителей погасить крупный долг. Мужчина долгое время не платил за коммунальные услуги и не выплачивал кредит. В итоге он задолжал 584 тысячи рублей.

- В отношении тольяттинца было возбуждено три исполнительных производства, объединенные в одно. В рамках производства приставы выяснили, что у мужчины нет официального источника заработка, зато он владеет комнатой в общежитии. В связи с этим они наложили запрет на регистрационные действия в отношении данной недвижимости, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Мужчина узнал об этом только, когда решил продать комнату. Приставы объяснили ему, что распорядиться своим имуществом он сможет только после полного погашения долга. В итоге уже на следующий день тольяттинец предоставил всю необходимую сумму. Все запреты с него будут сняты, когда деньги перечислят взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU