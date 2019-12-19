В Самаре пенсионерка на Chevrolet сбила на «зебре» 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-19T13:40:06+03:00

Пенсионерка не пропустила девочку на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Все произошло в среду, 18 декабря, в 19:15 на улице Сергея Лазо. Пенсионерка на Chevrolet сбила там 9-летнюю девочку.

- 60-летняя женщина двигалась со стороны улицы Ногина в направлении улицы Парижской Коммуны. Она наехала на девочку, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На прогулке ребенок находился один, без сопровождения взрослых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девочка получила различные телесные повреждения. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU