В Самаре пенсионерка на Chevrolet сбила на «зебре» 9-летнюю девочку
В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Все произошло в среду, 18 декабря, в 19:15 на улице Сергея Лазо. Пенсионерка на Chevrolet сбила там 9-летнюю девочку.
- 60-летняя женщина двигалась со стороны улицы Ногина в направлении улицы Парижской Коммуны. Она наехала на девочку, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На прогулке ребенок находился один, без сопровождения взрослых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося девочка получила различные телесные повреждения. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU