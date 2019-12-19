2019-12-19T14:13:29+03:00
Общество

Самарские ученые занялись зимним замером отходов в мусорных контейнерах

Исследования сотрудников политеха лягут в основу нормативов накопления ТКО
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе проведут замеры объема и массы отходов на 250 точкахВ регионе проведут замеры объема и массы отходов на 250 точкахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области создал рабочую группу по замерам ТКО, которому ранее получили пересмотреть соответствующие нормативы. Ведомство провело торги и нашло того, кто займется замером объемов и массы мусора в летнее, зимнее и весенне время года. Контракт заключили с Самарским политехом. Для проведения замеров выбрали 250 точек в 6 населенных пунктах региона. В течение недели специалисты будут замерять с помощью специального оборудования объем и вес отходов в каждом контейнере.

- Нормы накопления отходов на контейнерных площадках высчитываются в зависимости от того, к каким объектам они относятся. Это могут быть административные здания, многоквартирные или частные дома, социальные учреждения и т.д., - рассказала куратор работ по замерам, старший преподаватель кафедры «Химическая технология и промышленная экология» политеха Елена Мартыненко.

Также она отметила, что полученные данные лягут в основу нормативов накопления ТКО, которые устанавливает департамент ценового и тарифного регулирования. Не исключено, что данные нормативы будут пересмотрены. Работы по замерам отходов будут завершены в апреле 2020 года, а итоги их станут известны примерно в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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