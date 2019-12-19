2019-12-19T14:48:40+03:00
Общество

Засветятся по-полной: в Самаре выберут лучшего модельера детской одежды

Школьники и педагоги со всего региона представят свои варианты модной одежды со световозвращающими элементами
Александра БУДАЕВА
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Темные вещи зимой практичнее, но, чтобы водитель увидел пешехода на дороге, он должен "отсвечивать"Темные вещи зимой практичнее, но, чтобы водитель увидел пешехода на дороге, он должен "отсвечивать"Фото: ИВАНОВА Диана
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Завтра, 20 декабря в Самаре пройдет финал областного творческого конкурса дизайна одежды "Стиль света". Участие в нем примут 9 команд со всей области, они представят свое видение модной детской и подростковой одежды.

Организаторами конкурса выступили региональные ГИБДД и минобразования, его цель - профилактика и снижение ДТП на дорогах в темноте. Поэтому во всех моделях платьев, курток, да штанов будут представлены световозвращающие элементы.

Пока мод начнется 20 декабря в 11.00 в Культурном Центре ГУ МВД России по Самарской области (ул.Степана Разина, 46).

ИСТОЧНИК KP.RU

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