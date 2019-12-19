Засветятся по-полной: в Самаре выберут лучшего модельера детской одежды
Завтра, 20 декабря в Самаре пройдет финал областного творческого конкурса дизайна одежды "Стиль света". Участие в нем примут 9 команд со всей области, они представят свое видение модной детской и подростковой одежды.
Организаторами конкурса выступили региональные ГИБДД и минобразования, его цель - профилактика и снижение ДТП на дорогах в темноте. Поэтому во всех моделях платьев, курток, да штанов будут представлены световозвращающие элементы.
Пока мод начнется 20 декабря в 11.00 в Культурном Центре ГУ МВД России по Самарской области (ул.Степана Разина, 46).
ИСТОЧНИК KP.RU