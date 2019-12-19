В Тольятти сотрудник лесничества обещал за взятку разрешить незаконно рубить сосны
В Тольятти полицейские задержали сотрудника одного из местных лесничеств, который соблазнился взяткой за незаконную вырубку сосен.
- 53-летний житель Ставропольского района, являясь должностным лицом лесничества, получил от местного жителя незаконное вознаграждение в 270 тысяч рублей. За эти деньги он обещал дать разрешение на вырубку сосен на территории лесничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Задержали мужчину 12 декабря в одном из кафе Комсомольского района Тольятти сотрудники подразделения экономической безопасности противодействия коррупции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU