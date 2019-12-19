В Тольятти сотрудник лесничества обещал за взятку разрешить незаконно рубить сосны

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-19T14:38:11+03:00

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В Тольятти полицейские задержали сотрудника одного из местных лесничеств, который соблазнился взяткой за незаконную вырубку сосен.

- 53-летний житель Ставропольского района, являясь должностным лицом лесничества, получил от местного жителя незаконное вознаграждение в 270 тысяч рублей. За эти деньги он обещал дать разрешение на вырубку сосен на территории лесничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержали мужчину 12 декабря в одном из кафе Комсомольского района Тольятти сотрудники подразделения экономической безопасности противодействия коррупции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU