В Сызрани женщина грозилась выпрыгнуть из окна четвертого этажа
Утром в четверг, 19 декабря, на улице Маршала Жукова в Сызрани произошло ЧП. Там жительница одного из многоквартирных домов грозилась выпрыгнуть из окна, пишет КТВ-Луч.
По предварительным данным, пожилая женщина забралась на подоконник квартиры на четвертом этаже дома и свесила ноги вниз. К счастью, это вовремя заметили прохожие. Они вызвали на место экстренные службы.
Вскоре на вызов приехали пожарные, спасатели и медики скорой помощи. Сотрудники МЧС подогнали к пятиэтажке автолестницу и забрались на верх. Очевидцы сняли на видео, как пожарные затащили женщину обратно в квартиру. Все закончилось благополучно. Что толкнуло сызранку на такой шаг, пока не известно.
В Сызрани женщина грозилась спрыгнуть из окна.Видео: КТВ-Луч
ИСТОЧНИК KP.RU