В Сызрани женщина грозилась выпрыгнуть из окна четвертого этажа

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-19T15:01:33+03:00

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Утром в четверг, 19 декабря, на улице Маршала Жукова в Сызрани произошло ЧП. Там жительница одного из многоквартирных домов грозилась выпрыгнуть из окна, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, пожилая женщина забралась на подоконник квартиры на четвертом этаже дома и свесила ноги вниз. К счастью, это вовремя заметили прохожие. Они вызвали на место экстренные службы.

Вскоре на вызов приехали пожарные, спасатели и медики скорой помощи. Сотрудники МЧС подогнали к пятиэтажке автолестницу и забрались на верх. Очевидцы сняли на видео, как пожарные затащили женщину обратно в квартиру. Все закончилось благополучно. Что толкнуло сызранку на такой шаг, пока не известно.

В Сызрани женщина грозилась спрыгнуть из окна.Видео: КТВ-Луч

ИСТОЧНИК KP.RU