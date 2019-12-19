2019-12-19T15:16:54+03:00
Спорт

В Самаре может появиться стадион с выдвижной крышей

Ждет ли «Самара Арену» реконструкция, или это будет новый стадион с меньшей вместимостью, не уточняется
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Самара Арена» может обзавестись крышей.«Самара Арена» может обзавестись крышей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре может появиться стадион с выдвижной крышей, на котором будет комфортно играть в холодное время года. Об этом заявил президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев, рассказывая об инспекционной проверке президента РПЛ Сергея Прядкина.

- Это стадион [«Газовик» в Оренбурге, - прим. ред. «КП-Самара»], хоть он уютный, не сегодняшнего дня. Для проведения серьезных турниров, учитывая наши климатические условия, необходим современный стадион именно с выдвижной крышей. У РПЛ есть идея делать такие стадионы в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге и, возможно, Самаре, чтобы на них можно было проводить матчи в холодные времена года, - приводит слова Кияева ТАСС.

Однако не уточняется, на каком стадионе буде крыша: на 45-тысячной «Самара Арене» или для этого будут строить стадион поменьше, что маловероятно из-за дороговизны проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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