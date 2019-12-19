В Тольятти запретят стоянку транспорта возле домов на улице 40 лет Победы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-19T15:18:07+03:00

Ограничения начнут действовать с середины января 2020 года

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В Тольятти в следующем году на улице 40 лет Победы установят новые дорожные знаки. Там запретят стоянку транспорта.

- Ограничения будут введены в целях повышения безопасности дорожного движения, упорядочивания стоянки транспорта, а также для облегчения очистки проезжей части коммунальными службами, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Знаки 5.27 «Зона ограничения стоянки» и 8.24 «Работает эвакуатор» установят на внутриквартальном проезде улицы 40 лет Победы в районе дома № 76. Запрет на стоянку начнет действовать с 14 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU