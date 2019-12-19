2019-12-19T15:57:10+03:00
Происшествия

В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал

Все произошло ранним утром 14 декабря возле дома № 64В
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас полицейские ищут скрывшегося водителяСейчас полицейские ищут скрывшегося водителяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские ищут водителя, который 14 декабря сбил на улице Карбышева 13-летнюю девочку и уехал. Произошло все около 7:10 в районе дома № 64В.

- Неизвестный водитель двигался со стороны улицы Блюхера в направлении улицы Антонова-Овсеенко. При повороте направо в направлении улицы Ивана Булкина он не пропустил девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности скрывшегося водителя или стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Напомним, что недавно на улице Карбышева произошел похожий случай. 12 декабря неизвестный водитель сбил там 7-летнюю девочку, которая также переходила дорогу по "зебре" на зеленый сигнал. Автомобилиста также объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сызрань-2003» победила в группе «Поволжье» в Футбольной небесной лиге и вышла во второй раунд турнира
Апелляция не поддержала решение Самарского облсуда об отмене тарифа на вывоз мусора
Владимир Путин о мосте через Волгу в районе Климовки: "Мы отстали от казахстанских друзей, будем догонять"
В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал
В Тольятти запретят стоянку транспорта возле домов на улице 40 лет Победы
В Самаре может появиться стадион с выдвижной крышей
В Сызрани женщина грозилась выпрыгнуть из окна четвертого этажа
В Тольятти сотрудник лесничества обещал за взятку разрешить незаконно рубить сосны
Засветятся по-полной: в Самаре выберут лучшего модельера детской одежды
Самарские ученые занялись зимним замером отходов в мусорных контейнерах
В Самаре пенсионерка на Chevrolet сбила на «зебре» 9-летнюю девочку
Тольяттинец заплатил почти 600 тысяч рублей, чтобы продать комнату в общежитии
В районе «Самара Арены» откроют фуд-маркет с возможностью пробовать продукты
В Самаре на Южном шоссе Hyundai толкнул стоящую "Ниву" на двоих пешеходов: один попал в больницу
В Самаре уличные камеры засняли преступника, который домогался до девушки в подъезде
Старость в радость: нефтепереработчики навестили подопечных самарских пансионатов для престарелых
Стала известна судьба пропавшего мышелова Персика из управляющей компании на Мехзаводе
«АКОМ» взял «серебро» премии «Экспортер года»
В Самаре все-таки могут достроить проблемную долевку на пересечении Советской и Черемшанской
В Самарской области из-за усиления ветра объявили желтый уровень опасности
В Сызрани водитель на Renault Logan вылетел на обочину и впечатался в металлический забор
В Чапаевске пенсионер открыл стрельбу по подросткам из окна своей квартиры
В самарских электричках теперь можно платить за проезд банковскими картами
Женская баскетбольная «Самара» дома обыграла «Надежду-2» в матче Суперлиги-2