В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-19T15:57:10+03:00

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В Самаре полицейские ищут водителя, который 14 декабря сбил на улице Карбышева 13-летнюю девочку и уехал. Произошло все около 7:10 в районе дома № 64В.

- Неизвестный водитель двигался со стороны улицы Блюхера в направлении улицы Антонова-Овсеенко. При повороте направо в направлении улицы Ивана Булкина он не пропустил девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности скрывшегося водителя или стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Напомним, что недавно на улице Карбышева произошел похожий случай. 12 декабря неизвестный водитель сбил там 7-летнюю девочку, которая также переходила дорогу по "зебре" на зеленый сигнал. Автомобилиста также объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU