2019-12-19T17:27:24+03:00
Общество

Предприятия «АКОМ» получат государственную субсидию на транспортировку продукции

Приоритет был отдан организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности
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Министерством промышленности и торговли РФ опубликован проект реестра предприятий-получателей субсидий в целях снижения затрат в 2020 г. В него вошли сразу два подразделения Группы компаний «АКОМ»: аккумуляторное производство АО «АКОМ» и «Торговый дом АКОМ». Данные предприятия смогут компенсировать до 80% понесенных затрат по транспортировке своей продукции на экспорт.

Приоритет был отдан организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Кроме того, компании должны демонстрировать высокие показатели эффективности использования средств господдержки по наращиванию экспортных поставок своей продукции. Всего планируется оказать поддержку более чем 160 организациям ключевых отраслей промышленности.

Группа компаний «АКОМ» - отечественный лидер в области химических источников тока - на протяжении всей своей деятельности демонстрирует пример построения эффективного бизнеса. Одним из важнейших слагаемых успеха компании является активное использование инструментов господдержки вкупе с модернизацией производства и внедрением лучших мировых практик. В настоящее время общий объем производства «АКОМ» составляет 2,6 млн. АКБ в год, полностью соответствующих мировым стандартам качества. Доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей составляет более 50%, экспорта в отрасли – 65%. Компания является активным участником национальных проектов «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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