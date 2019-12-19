2019-12-19T19:00:14+03:00
Общество

В 2020 году мусор для самарцев не подорожает

Тариф может вырасти с июля 2021 года, но пока неизвестно, на сколько именно
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре пока тарифы на мусор не увеличатВ Самаре пока тарифы на мусор не увеличат
Изменить размер текста:

В 2020 году тарифы на вывоз ТКО не изменятся. Как и сейчас, граждане будут платить 598,16 рублей за кубометр.Об этом сообщила врио руководителя департамента цеового и тарифного регулирования Алена Гаршина на заседании профильного комитета в губернской думе 19 декабря.

- Сегодня нет никаких оснований к повышению тарифа. Регоператор отработал еще меньше года, никаких итогов не подводили, не подсчитывали, сколько он реально вывез и так далее. Повышение цены нужно обосновать. Тариф может вырасти с 1 июля 2021 года, решение будет принимать департамент, и он учтет потребности регоператора и итоги работы. При этом рост тарифа, как коммунальной услуги, регулируется также предельным индексом. И правительство устанавливает максимальный процент, на который могут быть увеличены цены в квитанции в общем, - отметил руководитель центра ЖКХ Контроль Виктор Часовских.

Также на заседании в Думе отметили, что вопрос об изменении порядка платы за обращение с ТКО будут решать после того, как пройдут новые замеры объемов образования отходов. В итоге могут измениться и нормативы.

Также стало известно, что суд принял решение не отменять "Мусорный тариф" в Самарской области. Кроме того, самарские ученые начали зимний замер отходов в мусорных контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре почти 40 тыс. человек остались без холодной воды до полуночи
Дмитрий Азаров снял открытку с "Елки желаний" вместе с юными помощниками из Курумоча
Мост через Волгу в районе Климовки весной начнут строить без промедления
В 2020 году мусор для самарцев не подорожает
Мама, я танцую: экс-участница "Дома-2" из Самары потрясла подписчиков пляшущей грудью
Предприятия «АКОМ» получат государственную субсидию на транспортировку продукции
Лучше не выходить из дома: на Самарскую область надвигается сильная метель
«Сызрань-2003» победила в группе «Поволжье» в Футбольной небесной лиге и вышла во второй раунд турнира
Апелляция не поддержала решение Самарского облсуда об отмене тарифа на вывоз мусора
Владимир Путин оценил значение моста через Волгу около Климовки для товарооборота с Китаем
В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал