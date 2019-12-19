В 2020 году мусор для самарцев не подорожает

19 Дек. 19:00 2019-12-19T19:00:14+03:00

Тариф может вырасти с июля 2021 года, но пока неизвестно, на сколько именно

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В 2020 году тарифы на вывоз ТКО не изменятся. Как и сейчас, граждане будут платить 598,16 рублей за кубометр.Об этом сообщила врио руководителя департамента цеового и тарифного регулирования Алена Гаршина на заседании профильного комитета в губернской думе 19 декабря.

- Сегодня нет никаких оснований к повышению тарифа. Регоператор отработал еще меньше года, никаких итогов не подводили, не подсчитывали, сколько он реально вывез и так далее. Повышение цены нужно обосновать. Тариф может вырасти с 1 июля 2021 года, решение будет принимать департамент, и он учтет потребности регоператора и итоги работы. При этом рост тарифа, как коммунальной услуги, регулируется также предельным индексом. И правительство устанавливает максимальный процент, на который могут быть увеличены цены в квитанции в общем, - отметил руководитель центра ЖКХ Контроль Виктор Часовских.

Также на заседании в Думе отметили, что вопрос об изменении порядка платы за обращение с ТКО будут решать после того, как пройдут новые замеры объемов образования отходов. В итоге могут измениться и нормативы.

Также стало известно, что суд принял решение не отменять "Мусорный тариф" в Самарской области. Кроме того, самарские ученые начали зимний замер отходов в мусорных контейнерах.

ИСТОЧНИК KP.RU