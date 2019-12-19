Дмитрий Азаров снял открытку с "Елки желаний" вместе с юными помощниками из Курумоча

19 Дек. 19:49 2019-12-19T19:49:50+03:00

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Самарский губернатор Дмитрий Азаров принял участие в традиционной акции "Елка желаний". Вместе с юными помощниками - детсадовцами из Курумоча Ромой и Илюшей глава региона снял открытки с одной из елок. На них написали о том, что бы они хотели получить в подарок, дети-сироты и ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Впервые такую елку нарядили в Самаре 12 лет назад и с тех пор это стало традицией. Елки устанавливают на территории городских и районных администраций, муниципальных и государственных учреждениях, крупных предприятиях и торговых центров.

- В эти предновогодние дни каждый из вас может стать немного волшебником, – отметил Дмитрий Азаров. – Есть очень добрая традиция на территории региона – «Елка желаний», когда ребятишки из малообеспеченных, многодетных семей, ребятишки, которые остались без попечения взрослых, обращаются к Деду Морозу со своими просьбами. Эти просьбы, как правило, очень просты: они касаются игрушек, сладостей, современных устройств и спортивного инвентаря. Каждый из вас может принять участие в исполнении этих желаний, помочь Деду Морозу в эти новогодние дни.

Помощники Дмитрия Азарова тоже получили подарки: любителю футбола Роме достались мяч и форма, а Илье - трактор. Мальчик попросил губернатора показать ему рабочий кабинет, и Дмитрий Азаров позвал его туда на экскурсию вместе с родителями. А потом еще и подарил приглянувшийся макет самолета Ту-154.

ИСТОЧНИК KP.RU