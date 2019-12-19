2019-12-19T20:01:44+03:00
Происшествия

В Самаре почти 40 тыс. человек остались без холодной воды до полуночи

Это произошло из-за прорыва в Красноглинском районе. Приводим адреса бойлеров с питьевой водой
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сейчас специалисты ликвидируют авариюСейчас специалисты ликвидируют аварию
Изменить размер текста:

В Самаре около 40 тыс человек, проживающих в домах в Красноглинском районе, остались без холодной воды. Виновата в этом утечка на трубопроводе диаметром 600 мм. Это произошло в районе дома 1В на Московском шоссе, 19 километр около пяти вечера Всего без воды остались потребители 237 многоквартирных и 841 частного дома. Также нет воды в 10 социально-значимых объектах. Среди почти 40 тыс жителей - более 4000 детей.

Холодной водой потребителей обеспечивает СКС. Бойлеры установлены по адресам: 4 квартал, ДК Октябрь, 2 квартал, дом №10, 15 квартал, дом №1, 3 квартал, котельная №3, Новая Самара, дом 33, 20 километр Московского шоссе, дом 6.

Сейчас на месте прорыва работают 14 человек и четыре единицы техники. Восстановить водоснабжение планируют уже к полуночи. Ситуацию контролируют в самарском управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре почти 40 тыс. человек остались без холодной воды до полуночи
Дмитрий Азаров снял открытку с "Елки желаний" вместе с юными помощниками из Курумоча
Мост через Волгу в районе Климовки весной начнут строить без промедления
В 2020 году мусор для самарцев не подорожает
Мама, я танцую: экс-участница "Дома-2" из Самары потрясла подписчиков пляшущей грудью
Предприятия «АКОМ» получат государственную субсидию на транспортировку продукции
Лучше не выходить из дома: на Самарскую область надвигается сильная метель
«Сызрань-2003» победила в группе «Поволжье» в Футбольной небесной лиге и вышла во второй раунд турнира
Апелляция не поддержала решение Самарского облсуда об отмене тарифа на вывоз мусора
Владимир Путин оценил значение моста через Волгу около Климовки для товарооборота с Китаем
В Самаре на Карбышева неизвестный водитель сбил на "зебре" 13-летнюю девочку и уехал