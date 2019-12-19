В Самаре почти 40 тыс. человек остались без холодной воды до полуночи

19 Дек. 20:01 2019-12-19T20:01:44+03:00

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В Самаре около 40 тыс человек, проживающих в домах в Красноглинском районе, остались без холодной воды. Виновата в этом утечка на трубопроводе диаметром 600 мм. Это произошло в районе дома 1В на Московском шоссе, 19 километр около пяти вечера Всего без воды остались потребители 237 многоквартирных и 841 частного дома. Также нет воды в 10 социально-значимых объектах. Среди почти 40 тыс жителей - более 4000 детей.

Холодной водой потребителей обеспечивает СКС. Бойлеры установлены по адресам: 4 квартал, ДК Октябрь, 2 квартал, дом №10, 15 квартал, дом №1, 3 квартал, котельная №3, Новая Самара, дом 33, 20 километр Московского шоссе, дом 6.

Сейчас на месте прорыва работают 14 человек и четыре единицы техники. Восстановить водоснабжение планируют уже к полуночи. Ситуацию контролируют в самарском управлении МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU