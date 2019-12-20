2019-12-20T07:15:46+03:00
Общество

Жителям Самары вернули холодную воду через пять часов после отключения

Столько времени понадобилось специалистам СКС, чтобы устранить протечку
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Людям пришлось посидеть без водыЛюдям пришлось посидеть без воды
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В Самаре в Красноглинском районе жителям вечером в четверг, 10 декабря, пришлось посидеть без воды в течение пяти часов. Протечку на трубопроводе 600 мм на 19 километре Московского шоссе обнаружили около пяти вечера. На время ремонта без воды остались почти 40 тыс.человек, из них больше 4000 - дети. Потребителям подвозили воду бойлерами.

Уже в 19.25 специалисты СКС завершили земляные работы и начали герметизировать раструбное соединение. В восемь часов вечера начали заполнять систему и уже в 22.20 водоснабжение полностью восстановили.

Всего на месте ЧП работали 28 человек и 14 единицы техники, две машины были от МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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