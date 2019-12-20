2019-12-20T07:45:10+03:00
Общество

Никаких мешков с наркотиками: информация, что в школах в Тольятти раздают психотропные вещества, оказалась фейком

Полицейские провели проверку из-за появившихся в соцсетях аудиосообщений
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полицейские предупредили тольяттинских родителей о фейкеПолицейские предупредили тольяттинских родителей о фейке
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Полицейские Самарской области провели проверку сведений, которые распространялись через аудиозапись в социальных сетях. В голосовых файлах некая женщина рассказывала, что в школах Тольятти якобы детям раздают сильные психотропные вещества, в одной из школ нашли мешок с наркотиками, в городе есть центр, где уже сегодня лечат 25 больных детей.

Пользователи в ответ начали реагировать и говорили, что это было в их школе, параллельном классе и даже "узнавали" голос своей учительницы. В полиции провели проверку по факту появления этих записей и констатировали - это неправда:

- Факты, приведенные в аудио-сообщении не соответствуют действительности. На территории Тольятти и Самарской области в целом не зарегистрировано ни одного факта, о которых идет речь в сообщении, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полицейские встретились с директорами образовательных учреждений, службами систем профилактики и вместе разработали алгоритм, как противостоять появлению и распространению такой не соответствующей реальности информации. Родителей же просят внимательнее относиться к своим детям, но не спешить тут же распространять любую информацию из соцсетей или присланную в родительском чате. Иногда проверить ее достоверность можно, вбив в поисковике ключевые слова. Часто фейки гуляют по разным регионам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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