Станислав Казарин променял Самару на информатизацию Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-20T08:00:49+03:00

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Экс-глава департамента информационных технологий и связи Самары Станислав Казарин отправится в культурную столицу. 11 декабря стало известно, что чиновник написал заявление по собственному желанию и уходит из ведомства. Сам он отметил, что после 12 лет в региональной информатизации нужно браться за новые темы иначе неизбежно профвыгорание.

Как стало известно "КП-Самара", далеко от региональной информатизации все-таки Станислав Игоревич не уйдет. 19 декабря стало известно, что в Санкт-Петербурге глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара покидает рабочее место и уходит в федеральное профильное министерство. Именно его место должен занять Казарин. Возможно, решение об этом было принято во время визита главы минкосвязи России Константина Носкова в Самару накануне увольнения Казарина.

Кто займет пост главы департамента информтехнологий в Самаре, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU