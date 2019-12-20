2019-12-20T08:17:32+03:00
Общество

В Самаре на XVIII областном форуме добровольцев обсудили планы по развитию волонтерского движения в 2020 году

В мероприятии приняли участие более 2,5 тысяч школьников, студентов и волонтеры «серебряного возраста»
Илона МАЙСКАЯ
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В форуме добровольцев приняли участие глава региона Дмитрий АзаровВ форуме добровольцев приняли участие глава региона Дмитрий Азаров
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В Самаре прошел традиционный XVIII областной форум добровольцев, который в этом году получил название «Неслучайные истории». В течение трех дней его посетили более 2,5 тысяч человек: школьники, студенты, волонтеры «серебряного возраста». Участники мероприятия рассказали неслучайные истории о том, как они начали творить добро и помогать другим людям, а также обсудили планы по развитию волонтерского движения в регионе. В форуме принял участие и губернатор Дмитрий Азаров.

- Президент страны Владимир Путин на своей традиционной пресс-конференции похвалил волонтеров.Он отметил их вклад в существующее общественное устройство, в развитие нашего государства. Невозможно представить жизнь общества без доброты ваших сердец, без вашей энергии и неравнодушия. Сейчас в Самарской области трудятся более 150 тысяч волонтеров - это одно из самых масштабных движений в стране, - обратился к добровольцам глава региона.

Отметим, что Самарская область уже второй год подряд одерживает победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Кроме того, волонтер Валерия Миникаева заняла 2 место в конкурсе «Доброволец России», а Самарский дом молодежи вошел в тройку лучших волонтерских центров страны. Также в регионе создали ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. В 2020 году Самарская область получит деньги на дальнейшее развитие добровольчества, в частности на создание волонтерских центров и штабов. Помимо этого, в следующем году самарские волонтеры смогут поучаствовать в мероприятиях всероссийского общественного движения «Волонтеры победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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