2019-12-20T08:41:20+03:00
Спорт

Четвертая победа подряд: баскетбольная «Самара» на выезде обыграла «Спартак»

Самарцы одолели команду из Санкт-Петербурга со счетом 67:58
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В четверг, 19 декабря, в Санкт-Петербурге прошел матч чемпионата Суперлиги между местным «Спартаком» и «Самарой». Матч вышел непростым, но победа все-таки досталась волжанам — 67:58.

В начале первой деситиминутки команды шли на равных, но потом Антон Глазунов вывел самарцев вперед — 18:15. Второй период тоже остался за БК «Самара» — 17:13. Однако в третьем периоде самарцы набрали всего 11 очков, уступив хозяевам площадки — 11:16. В заключительной десятиминутке самарская команда «проснулась» и вновь начала активно набирать очки, в итоге этот период они завершили в свою пользу — 21:14.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, эта победа стала для команды четвертой подряд. Благодаря ей самарцы догнали в турнирной таблице «Спарта-Приморье». Обе команды одержали по 11 побед в 13 матчах. Следующий матч «Самара» проведет в воскресенье, 22 декабря, в Ярославле. Там ей предстоит сразиться с «Буревестником».

ИСТОЧНИК KP.RU

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