В Самаре директора детсада будут в третий раз судить за аферу с субсидиями из городского бюджета

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-20T09:00:06+03:00

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В Самаре директор одного из частных детских садов вновь предстанет перед судом. Его обвиняют в мошенничествах с субсидиями из городского бюджета.

- По версии следствия, директор детсада с февраля 2017 года по декабрь 2018 года, используя служебное положение, похитил 1,2 млн рублей. Эти деньги были выделены в качестве субсидий на возмещение затрат на содержание детей, присмотр и уход за ними из городского бюджета. Он получил деньги, предоставив в департамент образования ложные сведения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследования уголовного дела и передали на рассмотрение в суд. Как отмечают в надзорном ведомстве, ранее директора детсада уже два раза судили за аналогичные преступления: в 2018 году за мошенничество при получении выплат, а в апреле 2019 года за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. В первом случае он заплатил штраф в 100 тысяч рублей, а во втором — 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU