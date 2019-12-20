2019-12-20T09:23:30+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году уничтожили 5 тонн икры и 18 тонн свежих томатов

Часть продукции оказалась без документов, а часть — санкционная
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники Роспотребнадзора не позволили попасть на прилавки подозрительной продукцииСотрудники Роспотребнадзора не позволили попасть на прилавки подозрительной продукцииФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Самарский Роспотребнадзор отчитался об итогах работы за прошедшие месяцы 2019 года. Так, в этом году сотрудники ведомства вместе с представителями ФСБ, таможни, ГИБДД выявили на передвижных постах ДПС 5,2 тонны мяса и рыбы без документов, а также 5 тонн икры мойвы из Норвегии. Вся эта продукция была уничтожена.

- В ходе рейдов, направленных на выявление запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции, в 2019 году было изъято и уничтожено 0,21 тонны яблок польского происхождения, выявлено 0,27 тонны сыров различных сортов производства Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши. Вся эта продукция была утилизирована, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Также сотрудники ведомства не пустили в регион 18 тонн свежих томатов из Туркменистана. Предоставленные перевозчиком фитосанитарные сертификаты оказались недействительными. Всю продукцию пришлось уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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