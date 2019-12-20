В Самаре открыли мемориальную доску шпионам-англичанам
В пятницу, 20 декабря, в Самаре открыли мемориальную доску всемирно известным разведчикам — членам «Кембриджской пятерки» Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу. Ее разместили на стене дома № 179 по улице Фрунзе, где они когда-то жили.
Члены "Кембриджской пятерки"
- Пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и МИДа передавали СССР важнейшую информацию. Благодаря их помощи стране удалось развернуть работы по созданию атомного оружия, быть в курсе западных стран, в том числе в годы Второй Мировой войны, - рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В начале 1950-х годов Дональд Маклэйн и Гай Берджесс оказались на грани раскрытия. В итоге их вывезли в СССР. Поселились они в Куйбышеве. Здесь они прожили до 1955 года. В дальнейшем их наградили советскими орденами.
ИСТОЧНИК KP.RU