В Самаре открыли мемориальную доску шпионам-англичанам

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-20T10:02:46+03:00

Речь идет о двух членах «Кембриджской пятерки», которые несколько лет прожили в Куйбышеве

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 декабря, в Самаре открыли мемориальную доску всемирно известным разведчикам — членам «Кембриджской пятерки» Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу. Ее разместили на стене дома № 179 по улице Фрунзе, где они когда-то жили.

Члены "Кембриджской пятерки"

- Пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и МИДа передавали СССР важнейшую информацию. Благодаря их помощи стране удалось развернуть работы по созданию атомного оружия, быть в курсе западных стран, в том числе в годы Второй Мировой войны, - рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

В начале 1950-х годов Дональд Маклэйн и Гай Берджесс оказались на грани раскрытия. В итоге их вывезли в СССР. Поселились они в Куйбышеве. Здесь они прожили до 1955 года. В дальнейшем их наградили советскими орденами.

ИСТОЧНИК KP.RU