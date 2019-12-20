2019-12-20T10:02:46+03:00
Общество

В Самаре открыли мемориальную доску шпионам-англичанам

Речь идет о двух членах «Кембриджской пятерки», которые несколько лет прожили в Куйбышеве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В пятницу, 20 декабря, в Самаре открыли мемориальную доску всемирно известным разведчикам — членам «Кембриджской пятерки» Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу. Ее разместили на стене дома № 179 по улице Фрунзе, где они когда-то жили.

Члены "Кембриджской пятерки"

Члены "Кембриджской пятерки"

- Пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и МИДа передавали СССР важнейшую информацию. Благодаря их помощи стране удалось развернуть работы по созданию атомного оружия, быть в курсе западных стран, в том числе в годы Второй Мировой войны, - рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

В начале 1950-х годов Дональд Маклэйн и Гай Берджесс оказались на грани раскрытия. В итоге их вывезли в СССР. Поселились они в Куйбышеве. Здесь они прожили до 1955 года. В дальнейшем их наградили советскими орденами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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