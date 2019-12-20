Женская баскетбольная команда «Самара» во втором мачте подряд обыграла «Надежду-2»
В четверг, 19 декабря, женская баскетбольная команда «Самара провела второй матч против «Надежды-2» из Оренбурга в рамках Суперлиги-2. Эта встреча, как и первая, завершилась победой самарчанок — 60:58. Они обыграли соперниц, несмотря на то, что из-за травм потеряли нескольких игроков.
«Самара» успешно завершила первый круг регулярного чемпионата Суперлиги-2 и, имея 13 побед в 14 матчах, уверенно лидирует в турнирной таблице. Ближайшего своего соперника команда опережает на три победы.
Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующие матчи девушки проведут после Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU