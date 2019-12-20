Женская баскетбольная команда «Самара» во втором мачте подряд обыграла «Надежду-2»

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-20T10:21:51+03:00

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В четверг, 19 декабря, женская баскетбольная команда «Самара провела второй матч против «Надежды-2» из Оренбурга в рамках Суперлиги-2. Эта встреча, как и первая, завершилась победой самарчанок — 60:58. Они обыграли соперниц, несмотря на то, что из-за травм потеряли нескольких игроков.

«Самара» успешно завершила первый круг регулярного чемпионата Суперлиги-2 и, имея 13 побед в 14 матчах, уверенно лидирует в турнирной таблице. Ближайшего своего соперника команда опережает на три победы.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующие матчи девушки проведут после Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU