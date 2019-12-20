2019-12-20T11:19:35+03:00
Общество

В Самаре из-за штормового ветра закрыли движение судов до Рождествено

В минтрансе сообщают, что эта мера временная
Анастасия ФИЛАТОВА
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Непогода вновь "закрыла" движение судов по ВолгеНепогода вновь "закрыла" движение судов по ВолгеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Непогода вновь «закрыла» движение судов по Волге. В пятницу, 20 декабря, из-за штормового ветра временно не будет работать переправа «Самара — Рождествено».

- Восстановить движение до села Рождествено планируется после нормализации погодных условий. Суда будут заходить и на остановочный пункт Проран, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, что в минувшие выходные переправу по этому маршруту уже закрывали. Тогда причиной стал ледостав — теплоходы приходилось доставлять до берега с помощью толкачей. Два дня на Волге работали ледоколы, в итоге 17 декабря суда вновь вышли на маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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