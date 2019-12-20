2019-12-20T11:40:26+03:00
Общество

Как будет работать метро в Самаре в новогоднюю ночь-2020

В новогоднюю ночь-2020 весь общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме, но не метро
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В новогоднюю ночь-2020 самарское метро будет работать в обычном режимеВ новогоднюю ночь-2020 самарское метро будет работать в обычном режимеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, как будет работать Самарский метрополитен в новогоднюю ночь-2020. Тем, кто собрался на праздничное шоу на площадь имени В.В. Куйбышева, не стоит рассчитывать на возвращение домой на метро. Оно не будет продлевать время своей работы.

- В ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать в обычном режиме, - сообщили в твиттере представители муниципального предприятия. Отметим, поезда в подземке ходят ежедневно с 6:00 до 24:00.

Напомним, что остальной общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в усиленном режиме. Дополнительные трамваи и автобусы развезут горожан после фейерверков на площади Куйбышева и возле стадиона «Самара Арена». Маршрутки будут ходить до 4:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре прокуратура помогла сделать две станции метро доступнее для инвалидов
В Самаре запустили новогодний трамвай под управлением Деда Мороза
Посмотрят свысока: в Отрадном в парке появится 37-метровое колесо обозрения
Отправили на заслуженный отдых: полицейские в Тольятти подыскали новых хозяев для служебных овчарок
В Самарской области слишком настырных коллекторов оштрафовали на 2 млн рублей
Из Самары запустят субсидированные рейсы в Калининград и Новый Уренгой
Экстренное предупреждение: сильный ветер задержится в Самарской области до утра субботы
В Самаре отремонтируют школы Куйбышевского района
57 тысяч самарцев не смогут вылететь за границу на новый год
В Самаре перестали работать терминалы для пополнения транспортных карт
Самарский губернатор подписал закон о запрете платных парковок возле школ и детских садов
Под Самарой столкнулись два автомобиля: один человек погиб, один пострадал
Стали известны цены и первые участники фестиваля «Рок над Волгой-2020» в Самаре
В Тольятти две компании поставляли опасное мясо в детские сады и школы
Как будет работать метро в Самаре в новогоднюю ночь-2020
В Самаре из-за штормового ветра закрыли движение судов до Рождествено
Пенсионер на Suzuki по дороге в аэропорт Курумоч сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
В Самаре введут льготы в новом транспорте до «Кошелев-Парка» и Южного города
Женская баскетбольная команда «Самара» во втором мачте подряд обыграла «Надежду-2»