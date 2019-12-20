Как будет работать метро в Самаре в новогоднюю ночь-2020

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-20T11:40:26+03:00

В новогоднюю ночь-2020 весь общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме, но не метро

Изменить размер текста: A A

Стало известно, как будет работать Самарский метрополитен в новогоднюю ночь-2020. Тем, кто собрался на праздничное шоу на площадь имени В.В. Куйбышева, не стоит рассчитывать на возвращение домой на метро. Оно не будет продлевать время своей работы.

- В ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать в обычном режиме, - сообщили в твиттере представители муниципального предприятия. Отметим, поезда в подземке ходят ежедневно с 6:00 до 24:00.

Напомним, что остальной общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать в усиленном режиме. Дополнительные трамваи и автобусы развезут горожан после фейерверков на площади Куйбышева и возле стадиона «Самара Арена». Маршрутки будут ходить до 4:30.

ИСТОЧНИК KP.RU