Под Самарой столкнулись два автомобиля: один человек погиб, один пострадал

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-20T12:32:41+03:00

Авария произошла на повороте в Спиридоновку

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Утром в пятницу, 20 декабря, на 2 км Обводной дороги Самары произошло смертельное ДТП. Там на повороте в село Спиридоновка столкнулись два автомобиля.

- В результате случившегося пострадал водитель одного из транспортных средств, а также погиб пассажир, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все детали происшествия. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU