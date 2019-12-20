Под Самарой столкнулись два автомобиля: один человек погиб, один пострадал
Авария произошла на повороте в Спиридоновку
В обстоятельствах ДТП разбираются полицейскиеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Утром в пятницу, 20 декабря, на 2 км Обводной дороги Самары произошло смертельное ДТП. Там на повороте в село Спиридоновка столкнулись два автомобиля.
- В результате случившегося пострадал водитель одного из транспортных средств, а также погиб пассажир, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
На месте аварии работали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все детали происшествия. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU