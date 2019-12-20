В Самаре перестали работать терминалы для пополнения транспортных карт

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-20T14:02:01+03:00

Терминалы в Самаре временно не будут работать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре с вечера четверга, 19 декабря, перестали работать терминалы по приему платежей. Речь идет о тех, где можно пополнить транспортные карты.

- Терминалы приостановили свою работу по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы терминалов сообщим дополнительно, - написали в твиттере представители ООО "Объединенная транспортная карта".

По всем вопросам, связанным с оплатой проезда в общественном транспорте, жителей Самары просят обращаться по телефону горячей линии: 8 (800)-700-74-99. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU