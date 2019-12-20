В Самаре перестали работать терминалы для пополнения транспортных карт
В Самаре с вечера четверга, 19 декабря, перестали работать терминалы по приему платежей. Речь идет о тех, где можно пополнить транспортные карты.
- Терминалы приостановили свою работу по техническим причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы терминалов сообщим дополнительно, - написали в твиттере представители ООО "Объединенная транспортная карта".
По всем вопросам, связанным с оплатой проезда в общественном транспорте, жителей Самары просят обращаться по телефону горячей линии: 8 (800)-700-74-99. Звонок бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU