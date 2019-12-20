2019-12-20T14:23:30+03:00
Общество

В Самаре отремонтируют школы Куйбышевского района

В этом году учреждения и организации Самары получат благотворительную помощь КНПЗ.
Анна ФЕДОРОВА
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Основная часть благотворительной помощи завода направлена на детские учреждения Куйбышевского районаОсновная часть благотворительной помощи завода направлена на детские учреждения Куйбышевского районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Учреждения образования, культуры, общественные организации ветеранов войны и труда Куйбышевского района ежегодно получают благотворительную поддержку от градообразующего нефтеперерабатывающего предприятия. Традиция была соблюдена и в этом году. Общеобразовательные школы, музыкальная школа и школа искусств, молодежный центр и районная администрация смогут с помощью нефтепереработчиков решить самые насущные вопросы. Администрация Куйбышевского района получила средства на ремонт улицы Фасадной, одна из школ – на строительство спортивной площадки, остальные образовательные учреждения – на ремонт зданий.

Не были забыты и ветераны: поддержку получили СРОО «Труженики тыла и ветераны труда», «Общественная организация ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района г. Самары», а также СГОО инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница».

ИСТОЧНИК KP.RU

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