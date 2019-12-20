Экстренное предупреждение: сильный ветер задержится в Самарской области до утра субботы

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-20T14:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

МЧС вновь предупреждает жителей Самарской области об ухудшении погоды. В регионе до утра субботы, 21 декабря, будет дуть сильный ветер.

- С 19:00 пятницы, 20 декабря, до 7:00 субботы, 21 декабря, местами в Самарской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендуют по возможности не выходить из зданий и быть осторожнее на улице: ходить подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, к слову, один сегодня уже упал, а также от недостроев и остановок общественного транспорта. Водителям советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тех, кого непогода застанет за рулем, призывают быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU