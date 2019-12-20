Из Самары запустят субсидированные рейсы в Калининград и Новый Уренгой

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-20T14:52:22+03:00

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Российская авиакомпания «ИрАэро», которая базируется в Иркутске, запускает несколько субсидированных рейсов из Самары.

- Правом на приобретение билета по спецтарифу могут воспользоваться все категории граждан. Количество таких билетов на каждом рейсе ограничено лишь вместимостью эконом-класса. Конечно, участие в данной программе дает дополнительную нагрузку, но мы сделаем все, чтобы обеспечить пассажирам комфорт и безопасность, - отметил начальник службы организации перевозок авиакомпании Александр Макин.

Так, полет из Самары в Калининград обойдется пассажирам в 10470 рублей, улететь в Новый Уренгой самарцы смогут за 13690 рублей, в Нижний Новгород — за 3705 рублей, а в Волгоград — за 4190 рублей. Билеты на субсидированные рейсы уже поступили в продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU