В Самарской области слишком настырных коллекторов оштрафовали на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-20T15:08:23+03:00

В этом году жители региона направили 840 жалоб на сборщиков долгов

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В 2019 году жители Самарской области 840 раз жаловались на слишком настойчивых коллекторов. Они послужили поводом для проведения 41 внеплановой проверки. Итогом стали несколько составленных протоколов и крупные штрафы.

- По итогам проверок судебные приставы составили 59 протоколов об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ. 47 из них уже рассмотрели суды Самары и области. Общая сумма выписанных по ним штрафов составила 1 млн 974 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что те, кто столкнулся со слишком настырными коллекторами, всегда могут пожаловаться на них приставам. Они рассмотрят обращение, проведут проверку и примут все необходимые вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU