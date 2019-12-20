2019-12-20T15:31:45+03:00
Общество

Отправили на заслуженный отдых: полицейские в Тольятти подыскали новых хозяев для служебных овчарок

Двух собак забрали к себе домой сами стражи порядка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Списанные служебные овчарки обрели новых любящих хозяевСписанные служебные овчарки обрели новых любящих хозяевФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти нашли хозяев для служебных собак из центра кинологической службы УМВД. Напомним, ранее полицейские разместили объявление, что три овчарки: трехногий Аякс, 8-летняя Вирта и 8-летний Рендолл — вышли на заслуженный отдых и ищут новый дом. Двух собак забрали себе сами стражи порядка.

- Рендолла забрала в семью кинолог, лейтенант полиции Марьям Намеева, а за трехногим Аяксом будет присматривать старший сержант полиции Станислав Макаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что касается Вирты, то она переедет жить в одно из сел региона. Местный житель узнал, что для собак ищут новых хозяев, и попросил полицейских познакомить его с одной из овчарок. Вирта и мужчина нашли общий язык с самой первой встречи: она сразу же дала себя погладить. Кинологи провели с мужчиной собеседование и только после этого доверили вышедшую на заслуженный отдых овчарку новому хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отправили на заслуженный отдых: полицейские в Тольятти подыскали новых хозяев для служебных овчарок
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