Посмотрят свысока: в Отрадном в парке появится 37-метровое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-20T15:38:28+03:00

Оно обойдется городу недешево, но сможет работать круглый год

Изменить размер текста: A A

Администрация Отрадного подвела итоги аукциона на благоустройство местного парка культуры и отдыха «Отрадный парк». В списке грядущего благоустройства всего один пункт – поставка и монтаж 37-метрового колеса обозрения.

Согласно технической документации, в аттракционе предусмотрено 16 закрытых застекленных кабин, каждая рассчитана на 6 человек. Время одного оборота колеса составит от 5 до 15 минут. За час на колесе смогут прокатиться до 1100 человек. Колесо смогут эксплуатировать при температуре воздуха от -20 до +45 градусов. Предполагается, что колеса прослужит не меньше 40 лет.

Цена контракта – 36,5 млн рублей. Заявку подал единственный участник, с которым и заключат контракт – ООО «Производственная компания «Карусель». Аттракцион в отрадненском парке должны установить к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU