В Самаре прокуратура помогла сделать две станции метро доступнее для инвалидов
В Самаре прокуратура провела проверку в метрополитене. Как выяснилось, на станциях «Победа» и «Советская» забыли позаботиться о маломобильных гражданах и инвалидах.
- Установлено, что на двух станциях метрополитена нет мобильных подъемных устройств и что кассы не оборудованы индукционными устройствами усиления звука, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство обратилось в Железнодорожный районный суд с требованием обязать муниципальное предприятие оснастить подземные переходы необходимым оборудованием. В ходе рассмотрения иска представители метрополитена полностью устранили все замечания.
ИСТОЧНИК KP.RU