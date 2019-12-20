2019-12-20T16:26:27+03:00
Общество

В Самаре прокуратура помогла сделать две станции метро доступнее для инвалидов

Надзорное ведомство добилось, чтобы в подземке появились подъемники и усилители звука
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники метрополитена уже устранили все замечанияСотрудники метрополитена уже устранили все замечания
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В Самаре прокуратура провела проверку в метрополитене. Как выяснилось, на станциях «Победа» и «Советская» забыли позаботиться о маломобильных гражданах и инвалидах.

- Установлено, что на двух станциях метрополитена нет мобильных подъемных устройств и что кассы не оборудованы индукционными устройствами усиления звука, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в Железнодорожный районный суд с требованием обязать муниципальное предприятие оснастить подземные переходы необходимым оборудованием. В ходе рассмотрения иска представители метрополитена полностью устранили все замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре прокуратура помогла сделать две станции метро доступнее для инвалидов
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