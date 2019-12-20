2019-12-20T16:56:11+03:00
Общество

Стали известны подробности проекта канатной дороги между Самарой и Южным городом

Протяженность нового транспортного объекта составит 9,1 км
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мэрия Самары опубликовала проект межевания территории под размещение подвесной канатной дороги. Напомним, ее хотят протянуть от железнодорожного вокзала до жилого района Южный город в Волжском районе.

- Планируется, что канатная дорога пройдет от вокзала Самары в юго-восточном направлении, располагаясь на правом и левом берегу реки Самары и пересекая ее акваторию с заливами и протоками, а также пройдет через акваторию реки Подстепновки, - говорится в документах, размещенных на сайте городской администрации.

Общая протяженность канатной дороги составит 9,1 км. Предполагается, что скорость движения каната составит 6 м/с. Производительность дороги в одном направлении составит 1000-2000 человек в час. Работать она будет круглый год. Проект предусматривает обустройство парковки для кабинок с навесом от снега и дождя.

Все желающие смогут ознакомиться с этим проектом и в течение 10 дней предоставить все свои замечания и предложения. Принимать их будут в письменном виде по адресу: 443010, г. Самара, улица Самарская, 146а, министерство строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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